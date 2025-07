Bordonaro e Santo Stefano di Briga, due progetti per le vie di fuga: sopralluogo di Tumminello

Il commissario straordinario per il rischio idrogeologico nei due villaggi con l'assessore Minutoli, il direttore Puccio e i consiglieri Busà e Cipolla

MESSINA – Il commissario straordinario per il rischio idrogeologico Sergio Tumminello e il suo staff sono stati a Messina. Insieme al segretario generale dell’Unità di bacino del distretto idrografico Leonardo Santoro, all’assessore Massimo Minutoli, al direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e ai consiglieri comunali Giuseppe Busà e Francesco Cipolla, hanno effettuato sopralluoghi a Bordonaro e Santo Stefano di Briga. I due villaggi sono interessati da progetti per la realizzazione delle vie di fuga.

In particolare, a Bordonaro il progetto seguito da tempo dall’assessore Minutoli potrebbe essere appaltato già entro fine anno per partire con i lavori all’inizio del 2026. Per il torrente Santo Stefano, dove si procederà a intervenire anche per il progetto del Ponte Ortera, si provvederà a nominare un ingegnere idraulico per completare il progetto e passarlo al vaglio dei vari enti. Si prevede di arrivare alla gara d’appalto entro il 2026. Agli incontri presenti anche il presidente della I circoscrizione Costa con i consiglieri Sciliberto e D’Urso.