Concorsi interni Irccs, è polemica tra Laura Strano e il commissario Aliquò

Botta e risposta tra la sindacalista della Uil Laura Strano ed il commissario dell’Irccs Piemonte Angelo Aliquò.

Tema del contendere i concorsi interni in ospedale.

Laura Strano, sindacalista Uil attraverso un post su facebook scrive: “L'IRCCS di Messina deve rinnovare la classe dirigente ed ecco bello e pronto su un vassoio d'argento un bel concorso riservato agli interni e così in appena 15 giorni in barba a meritocrazia, trasparenza e partecipazione hanno rinnovato la classe dirigente: Avviso di selezione interna, ai sensi dell’art.22, comma 15, del D.LGS n°75/2017 per la progressione tra le aree a carattere riqualificatorio del personale dipendente per 4 posti nel profilo professionale di dirigente amministrativo.

Ancora una volta a Messina vince la meritocrazia. Ovviamente l'espressione tra le aree cui fa riferimento l'art. 22 non è riferita a una progressione verticale tra comparto dipendenti e dirigenza ma i Funzionari interni devono essere promossi e diventare dirigenti dell'Istituto di eccellenza. Sarebbe interessante approfondire l'esperienza maturata nel profilo di funzionario ( ! ) e i titoli acquisiti ( ! ) dei prediletti che hanno sbaragliato le potenziali centinaia di concorrenti. E chissà cosa ne pensa il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza che nel Piano Anticorruzione ha doverosamente individuato l'area personale tra le aree a rischio. Dovrebbe tornare di moda la vergogna”.

Replica Angelo Aliquò, commissario straordinario Irccs: “ A dire della signora avrei agito “in barba a meritocrazia, trasparenza e partecipazione” , non trascurando di aggiungere che “dovrebbe tornare di moda la vergogna”. Spiace costatare che l’operato della direzione dell’Istituto sia stato da lei già giudicato e condannato pubblicamente senza avere l’esatta contezza del complessivo iter amministrativo procedurale intrapreso da questo IRCCS.

Difatti, solo per opportuna e totale conoscenza di quanto posto in essere con la Delibera n. 1080/CS del 28/10/2018, debitamente pubblicata sul sito internet dell’Istituto alla sezione “Amministrazione Trasparente – Albo pretorio” il Piano triennale del Fabbisogno dell’IRCCS, all’interno dell’Area Professionale, Tecnica e Amministrativa (P.T.A.) prevede il reclutamento, nello specifico, di n. 9 Dirigenti Amministrativi, n. 5 Dirigenti Tecnici Ingegneri, n. 1 Dirigente Tecnico Architetto, n. 1 Dirigente Avvocato, n. 2 Dirigenti Tecnici di altro profilo, a cui vanno aggiunti tutti gli altri n. 18 posti per profili dirigenziali dell’Area S.P.T.A.

Ad oggi risultano in servizio presso l’IRCCS soltanto n. 3 Dirigenti afferenti al settore Tecnico Amministrativo, tutti reclutati tramite selezioni pubbliche a tempo determinato, in quanto indette in data antecedente al 1 gennaio 2018 ovvero alla data di sblocco delle assunzioni. Del numero complessivo dei posti in organico è stato disposto, supportati giuridicamente dalle normative in essere e dalla recente giurisprudenza, di riservare n. 4 posti al personale di ruolo in servizio presso la struttura che risulti in possesso dei medesimi titoli per l’accesso dell’esterno.

Logica consequenziale vuole, come già fatto fin ora dalla direzione dell’IRCCS, che il restante numero di posti in organico verrà reclutato tramite selezioni pubbliche per l’accesso all’esterno in coerenza con quanto previsto dal Piano del fabbisogno triennale. Spero di essere stato esaustivo e soprattutto chiaro per quanto possibile, consapevole che una cosa è lavorare nel rispetto pedissequo delle regole, altro è scrivere o gridare “al lupo, al lupo” per attirare attenzione e “like” di chi crede sempre e comunque che ad amministrare siano solo banditi e cialtroni peraltro “senza vergogna”.