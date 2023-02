Botte alla compagna davanti la figlia piccola, 30enne in carcere - Tempostretto

Quando gli agenti sono arrivati la vittima 20enne era sotto choc, un occhio nero e coperta di lividi

MESSINA – Quando gli agenti sono attivati, allo scattare del codice rosso, la vittima era in lacrime, in strada, con il braccio destro coperto di lividi e un vistoso occhio nero. La donna, appena 20 anni, ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno ed ha svelato che non si era trattato del primo episodio. A permettere l’intervento degli agenti è stata la chiamata di un’amica della ragazza.

La giovane ha raccontato dell’ennesima lite, scoppiata con la scusa della gelosia: alla sfuriata, al culmine di una banale lite, il trentenne l’ha chiusa in casa e le ha tolto il cellulare.

Quando sono entrati in casa, i poliziotti delle Volanti, ai comandi del dirigente Giovanni Puglionisi, hanno trovato anche i mobili distrutti e gli indumenti della donna laceri, che lui probabilmente le ha strappato di dosso.

In passato l’uomo non aveva esitato a picchiarla, minacciarla, umiliarla, spesso anche davanti la figlia piccola di lei.

Per il 30enne è perciò scattato l’arresto in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia e la denuncia per lesioni e violenza sessuale. Contestualmente, è stato attivato ogni strumento utile volto alla tutela della donna e della minore