Brazilian Jiu Jitsu, all'Open Sicilia il Gpt Messina fa il pieno di podi - Tempostretto

Il Ground Pressure Team di Messina conquista la medaglia d'oro con Alfredo Schipani, Gabriele Di pastena e Davide Riggi

Fine settimana all’insegna del Brazilian Jiu Jitsu con le gare valide Sicilia Open dove ancora una volta da registrare i risultati da incorniciare quelli ottenuti dal Ground Pressure Team Messina.

Alfredo Schipani è oro in categoria M3 GI (sebbene lui appartenga alla M5). Solido, convince, sempre, senza concedere punti. Gabriele Di Pastena, promettente ragazzo per la prima volta impegnato in queste categorie, sale sul gradino più alto del podio GI assoluti, GI Juvenile Blu. Davide Riggi, Oro GI juvenile bianche.

Giovanni Barbera, Argento in Adult Blu, GI. Anche in questo caso, risultato eccezionale per questo Juvenile, che tra l’altro ha appena cambiato cintura. Giuseppe Cardia, Doppio Argento in cat Adult, Bianche Gi e Nogi. Bellissime prestazioni quelle di The question che diventa sempre più tecnico. Ilenia De Lorenzo, Argento in Adult GI bianche. Altra bella performance per questa atleta Juvenile, da poco laureatesi campionessa italiana. Andrea di Pastena, argento in Junior GI bianche, cat Unica. Andrea vince una lotta ma perde la finale. Argento, assoluto, per Gabriele Di Pastena nella Nogi blu.

Riccardo Parisi, doppio bronzo in GI e Nogi, adulti bianche, dopo bellissime lotte. Patrick Scaglione bronzo nella Nogi blu, anche lui artefice di una bella gara. Nulla da fare per Luciano Barillà, Fabio e Fracasso e per il decano Antonio Lisciotto, cui va il merito di essersi cimentato in categoria adult.

