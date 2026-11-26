Blitz dei Nas in un'azienda vinicola che adoperava pesticidi vietati in agricoltura biologica

L’etichetta era bio. Il vino no. Lo hanno scoperto i Nas dei Carabinieri che hanno sequestrato in vigneto alle Eolie dopo aver trovato funghicidi e insetticidi in un’azienda che commercializza vino dichiarato biologico. Il Nucleo anti sofisticazione dell’Arma ha trovato nelle aree aziendali taniche anonime con una sostanza zuccherina non identificata e prodotti fitosanitari vietati in agricoltura biologica.

Sequestro da 10 mln di euro

L’accertamento, coordinato dalla Procura di Barcellona, ha evidenziato che i pesticidi venivano utilizzati in maniera continuativa e reiterata nei vigneti biologici, come emergerebbe dal registro di campagna, anch’esso sequestrato. I sigilli sono quindi scattati per l’intero complesso aziendale, stimato in 10 milioni di euro complessivamente. L’ispezione in azienda ha coinvolto il personale dell’ufficio territoriale Icqrf Sicilia, insieme e i Carabinieri del Nas di Catania, con il supporto della locale stazione dei Carabinieri. Il titolare è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio e commercializzazione di alimenti biologici con segni mendaci.

Lollobrigida: “Difendere il bio significa difendere i cittadini”



“L’operazione congiunta condotta nelle Isole Eolie dall’Icqrf Sicilia, dai Carabinieri del Nas di Catania e dalla locale Stazione dei Carabinieri, che ringrazio, dimostra quanto sia fondamentale un presidio costante a tutela delle nostre filiere e conferma il valore della collaborazione tra le istituzioni, nell’ambito della Cabina di Regia dei controlli agroalimentari”, dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Difendere il biologico significa tutelare i cittadini, salvaguardare le aziende che rispettano le regole e proteggere la reputazione delle produzioni italiane. Non consentiremo a chi opera al di fuori della legalità di compromettere la fiducia delle persone e il lavoro di migliaia di produttori che investono nella qualità”.

