Briga Marina. Festa di San Paolo, ecco il programma

Domenica 30 giugno la processione

Sabato 29 giugno 2024 ricorre la festa liturgica di San Paolo. Nella Parrocchia di San Paolo in Briga Marina, si svolgeranno i solenni Festeggiamenti.

Nella serata di venerdì 28 giugno alle ore 22 si esibiranno in piazza chiesa i No Way Out con la voce di Sandra De Dominici e alla chitarra Daniele Paone.

Nella serata di sabato 29 giugno sempre in piazza chiesa alle ore 22 Music Selector con Claudio Polisano e Carmelo Carlaccini “Un Viaggio dagli anni 80 fino ai giorni nostri”.

Domenica 30 giugno Solenne Celebrazione delle ore 10 presieduta da Don Francesco Broccio. Nel pomeriggio alle 19 la Solenne Processione per le vie del paese che si concluderà con lo spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Arigò Giacomo.