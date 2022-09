Brolo. Entusiasmo Junior Sport Lab nell'Open Day riservato ai giovani - Tempostretto

Dopo gli stage dei settori giovanili maschile e femminile, allo stadio comunale di Brolo, un intenso pomeriggio riservato ai piccoli, circa 100 partecipanti, dell’attività di base della Jsl

BROLO – È entrata a pieno regime la “macchina” operativa della Junior Sport Lab, che, dopo gli stage dei settori giovanili maschile e femminile, ha tenuto presso lo stadio comunale di Brolo un open-day, riservato ai piccoli dell’attività di base. Ottima la risposta con circa 100 partecipanti.

“Si prova sempre un’emozione particolare nel ricominciare – dichiara il responsabile tecnico Giuseppe Scaffidi – anche se la pausa estiva non è stata lunghissima. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare con continuità nella scorsa stagione e le attività si sono protratte fino a luglio. Motivo di orgoglio e stimolo è vedere subito un campo pieno di bambini, vogliosi di giocare e divertirsi. L’obiettivo sarà continuare a migliorare e, anche se non sarà facile riuscirci, la società ha le carte in regola per farlo”. Il programma cosa prevede e come si svilupperà? “Dopo una prima fase di adattamento, avremo la possibilità di proseguire gli allenamenti, seguendo nello specifico annate e categorie. Mi auguro che le opportunità di confronto con i coetanei di altri club possano essere inserite prima nei calendari federali, per avere degli spunti di valutazione più completi”.

Le iscrizioni ai prossimi campionati per la Jsl

Passando a più grandi, l’importante novità è rappresentata dalla partecipazione delle squadre neroverdi Under 15 e 17 ai campionati regionali. “Credo sia un traguardo che il nostro gruppo agonistico abbia ampiamente meritato – commenta il direttore tecnico Marco Palmeri – poiché il rendimento dei ragazzi è stato ottimo nella passata stagione. I tornei Under 14 e 16 ci hanno già fatto comprendere le maggiori difficoltà delle categorie regionali rispetto a quelli provinciali, ma gli organici si stanno impegnando per farsi trovare pronti ad affrontare l’affascinante avventura. La cosa bella è che si comincia a parlare di salvezza, zona playoff e, quindi, si può fare i conti con il calcio reale degli “adulti”. Una dimensione nuova, che servirà alla crescita generale”.

