Buche, avvallamenti e rattoppi tra Marotta e Curcuraci: “Non è più tollerabile”

venerdì 13 Febbraio 2026 - 16:30

Il consigliere Maggio della sesta municipalità: "Il manto stradale è gravemente deteriorato. Serve un intervento immediato"

MESSINA – Le condizioni del manto stradale in via San Giuseppe e via Sacerdote Antonino Lembo “non sono più tollerabili”. A dichiararlo è stato Francesco Maggio, consigliere della sesta municipalità. Ha spiegato che “serve un intervento immediato” per quelle che sono “arterie fondamentali di collegamento per le frazioni di Marotta e Curcuraci”.

Maggio ha spiegato: “Il manto stradale è gravemente deteriorato: buche profonde, avvallamenti, rattoppi continui e dislivelli mettono quotidianamente a rischio automobilisti, motociclisti e pedoni. In diversi tratti manca inoltre un’adeguata illuminazione pubblica, aggravando ulteriormente la situazione nelle ore serali.
Parliamo di strade percorse ogni giorno da residenti, lavoratori, famiglie e mezzi di emergenza. Non si tratta di un disagio occasionale, ma di una criticità strutturale che richiede interventi urgenti e definitivi di riqualificazione e messa in sicurezza”.

Da qui la richiesta di interventi immediati: “Continuerò a sollecitare l’Amministrazione affinché vengano programmati lavori concreti e risolutivi, restituendo dignità e sicurezza a un territorio che merita attenzione e rispetto. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

  1. Rossella 13 Febbraio 2026 18:06

    Si segnala altresi’ che la Strada Provinciale 45 nel tratto compreso tra il Cimitero e l’incrocio che conduce a C/da Marotta (oggi Via Gaetano Corsini) non solo è un colabrodo a seguito degli interventi di riparazione dei guasti della condotta idrica ma è anche priva di illuminazione nonostante lungo la seguente arteria insistano numerose abitazioni. La suddetta strada è un rettilineo a scorrimento veloce che mette in pericolo l’ incolumita’ degli abitanti.

  2. hermann 13 Febbraio 2026 18:16

    Votate De Luca

