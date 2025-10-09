Buonocuore risponde alle accuse: “Fraintesa nel mio ruolo pubblico, parole strumentalizzate”

La replica ai sindacati: "Sono testimone di tantissimi lavoratori bravi, competenti e virtuosi. Su Atm serve confronto sano"

MESSINA – La consigliera di Forza Italia Cettina Buonocuore ha voluto rispondere agli attacchi dei sindacati dopo il Consiglio comunale di ieri con protagonista Atm. Alle sigle non è piaciuto un passaggio del suo intervento in risposta a Dario Carbone, durante il quale ha sottolineato il proprio ruolo da impiegata in un centro per l’impiego e affermato che con i lavoratori “a volte ci vuole la bacchetta”.

Buonocuore si difende: “Parole strumentalizzate”

Parole che hanno portato i sindacati a chiederle di porgere le proprie scuse. E Buonocuore, così, ha deciso di replicare e difendersi: “Le mie affermazioni di ieri si fondavano solamente su significative situazioni disfunzionali che mi sono capitate come lavoratrice nel pubblico e quindi a titolo personale.

Sono stata fraintesa nel mio ruolo pubblico, qualcuno magari non ha capito la linea di confine, altri hanno volutamente strumentalizzare le mie parole”.

La consigliera: “Atm azienda efficace”

“Poiché anche io lavoro nel pubblico – ha aggiunto -, e in particolare sono impiegata al Centro per l’impiego di Messina, sono testimone di tantissimi casi di lavoratori bravi, competenti, virtuosi e produttivi che ogni giorno mandano avanti le nostre istituzioni, le amministrazioni e le società partecipate. Così sono la stragrande maggioranza degli impiegati dell’ Atm, un’azienda che oggi, è oggettivo dirlo, è efficace e con servizi puntuali e moderni, inesistenti fino a qualche anno fa a Messina. Se esistono dei disagi sono delle piccole gocce ripianabili, ma che non testimoniano l’inefficienza dell’Azienda”.

La risposta ai sindacati: “Serve un confronto sano”

Poi ha concluso: “Infine, proprio per il rispetto che ho verso i sindacati e le battaglie che facciamo insieme a loro per i diritti, la previdenza, il lavoro sommerso, e per la serietà di gran parte dei lavoratori dell’Azienda messinese, ribadisco che non sarebbe stato necessario ricorrere a strumenti anonimi per denunciare eventuali disagi e problemi, ma basterebbe un più sano e sereno confronto e dialogo tra tutte le parti”.