Bus e tram vestiti a festa. Atm lancia un concorso per Natale - Tempostretto

Ecco come partecipare entro il 5 novembre

“Colora il tuo Natale. Il bus che vorresti” è il nome dell’iniziativa pensata da Atm spa in vista delle prossime festività natalizie.

In accordo con il Comune di Messina, l’Ufficio regionale scolastico, il gruppo editoriale Ses e l’Università degli Studi di Messina, l’Azienda trasporti ha deciso di promuovere un concorso per far decorare ai cittadini bus e tram per il periodo di Natale.

Per partecipare è necessario mandare, entro il 5 novembre, una mail all’indirizzo natale@atmmessinaspa.it con un’immagine rettangolare in verticale e un’immagine rettangolare in orizzontale, in formato pdf o jpeg.

Una commissione composta dai rappresentanti di Atm spa e dei partner selezionerà le immagini più belle. I vincitori firmeranno la livrea di bus e tram per l’intero periodo natalizio. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età.

“L’Atm spa è patrimonio di questa città ed è per questo che per il Natale 2023 abbiamo voluto coinvolgere i cittadini. Potrà partecipare chiunque lo vorrà. Unici requisiti: amare Messina e il Natale», afferma il presidente di Atm Spa Pippo Campagna, “mi auguro siano tanti i messinesi ad inviare le loro proposte creative”.