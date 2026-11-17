Con 18 voti contrari la maggioranza ha bocciato la mozione

MESSINA – La proposta era quella di di rendere gratuito per un mese il trasporto pubblico cittadino durante il periodo natalizio. Ma la mozione, presentata dal gruppo Scurria e votata favorevolmente anche da tutti gli altri gruppi di opposizione, non è passata per il voto contrario della maggioranza. Diciotto no contro 12 sì.



“Ancora una volta volta i cittadini messinesi ne escono a mani vuote” commentano i consiglio Capurro, Contestabile e Scurria, secondo i quali “la proposta non rappresentava un privilegio né un regalo, ma un’iniziativa temporanea di sostegno alle famiglie, ai lavoratori, agli studenti e a tutti coloro che avrebbero potuto beneficiare di un servizio pubblico gratuito durante le festività”.

I consiglieri del gruppo hanno richiamato i dati economici di ATM: “Parliamo di una società che, secondo i dati dell’ultimo bilancio, ha registrato circa 11 milioni di euro di utili e che negli ultimi cinque anni avrebbe versato circa 2 milioni e 400 mila euro di imposte. Una realtà che incassa risorse dai messinesi attraverso i parcheggi e il servizio di carro attrezzi”.

“Ebbene, proprio davanti a questi numeri – sottolineano i consiglieri – la maggioranza ha scelto di trincerarsi dietro cifre inesistenti e argomentazioni prive di fondamento, distorcendo la realtà pur di giustificare un voto contrario agli interessi dei cittadini. Non si tratta di una posizione tecnica: si tratta di una scelta politica precisa, che i messinesi devono conoscere”.

Il gruppo Scurria ha ringraziato tutti i consiglieri di opposizione per aver “dimostrato compattezza, sostenendo la proposta con 12 voti favorevoli”. “La maggioranza, invece, si assume la responsabilità politica di aver impedito che questa misura diventasse un’opportunità concreta per la città”, concludono Capurro, Contestabile e Scurria.