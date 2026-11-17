Uscita obbligatoria a Giardini Naxos, dopo che si erano create code nel tratto fino a Fiumefreddo

Una giornata di lavoro si è trasformata in dramma lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, teatro di un gravissimo incidente costato la vita a un operaio. L’episodio si è registrato vicino allo svincolo di Giardini Naxos, all’interno di un tratto di carreggiata interessato da interventi di cantiere.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti al vaglio delle autorità, attorno alle nove del mattino un’auto guidata da una donna è piombata nell’area riservata ai lavori, travolgendo in pieno l’addetto. Alla base della tragica dinamica vi sarebbe una manovra azzardata compiuta da un altro veicolo in transito, che avrebbe spinto la conducente a finire la sua corsa dentro il perimetro protetto.

La donna al volante si è fermata immediatamente per prestare i primi soccorsi, ma sotto choc per l’accaduto ha accusato un malore, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 insieme agli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

A causa del blocco della circolazione e per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto misure urgenti per la mobilità, prima invitando gli automobilisti in viaggio verso Catania a lasciare l’autostrada uscendo allo svincolo di Giardini Naxos, proseguendo la marcia lungo la strada statale 114 e rientrando poi allo svincolo di Fiumefreddo. L’invito è poi diventato obbligo, con autostrada chiusa nel tratto tra Giardini e Fiumefreddo.