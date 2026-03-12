Cabaret – The Musical: Berlino anni ’30 tra eccessi e contraddizioni

Appuntamento al Teatro Vittorio Emanuele dal 13 al 15 marzo

La Berlino degli anni ’30 prende vita tra luci abbaglianti, eccessi, desiderio di libertà e profonde contraddizioni. Una città febbrile, sospesa tra creatività, provocazione e l’ombra di un cambiamento imminente.

Nel cuore del leggendario Kit Kat Club, Cabaret racconta storie di amore, illusioni e fragilità umane, mentre la musica dal vivo e i numeri iconici come Wilkommen e Money Money accompagnano lo spettatore in un viaggio coinvolgente e senza filtri.

Basato sul romanzo autobiografico Goodbye to Berlin di Christopher Isherwood, lo spettacolo prende vita attraverso personaggi ispirati a eventi realmente accaduti nella capitale tedesca negli anni Trenta. Al centro della scena il Kit Kat Club e il suo ambiguo e irriverente presentatore, l’EMCEE, interpretato da Arturo Brachetti, che guida il pubblico tra musica, ironia e provocazione.

La messa in scena firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito restituisce tutta l’energia e il ritmo di questo grande classico del musical, con una narrazione dal taglio cinematografico che alterna numeri spettacolari e momenti più intimi, seguendo le vicende dei personaggi travolti dagli eventi di un’epoca in rapido cambiamento.

Irriverente, brillante e rutilante, Cabaret è uno dei musical più celebri di sempre: un racconto teatrale che continua a sorprendere per la sua forza scenica e la sua capacità di evocare l’atmosfera unica della Berlino degli anni ’30.

Data e orario

venerdì 13 marzo, ore 21

sabato 14 marzo, ore 21

domenica 15 marzo, ore 17:30