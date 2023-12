Cacciotto: "Messina con poca acqua dal Quartiere Lombardo a Gazzi" - Tempostretto

La segnalazione del presidente della III Municipalità, che ha chiesto una verifica ad Amam. Ecco le zone coinvolte

MESSINA – “Ho ricevuto diverse segnalazioni in merito a una scarsa erogazione idrica in diverse zone. Ho contattato Amam, che sta provvedendo ad effettuare tutte le verifiche per la risoluzione del problema”. A scrivere su Facebook è il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

Le zone coinvolte sono Quartiere Lombardo, Valle degli Angeli, Gazzi, Provinciale e nei pressi della scuola “Enzo Drago”.