 Cadavere in spiaggia a Milazzo, è il 42enne scomparso ieri

Cadavere in spiaggia a Milazzo, è il 42enne scomparso ieri

Alessandra Serio

Cadavere in spiaggia a Milazzo, è il 42enne scomparso ieri

lunedì 19 Ottobre 2026 - 11:41

Cosa sappiamo della vicenda e cosa pensano gli investigatori dopo il tragico ritrovamento

Milazzo – Tragica conclusione per le ricerche dell’uomo di 42 anni che mancava da casa da ieri a Milazzo. Il suo corpo è stato trovato senza vita in spiaggia, sul lungomare di Ponente, nei pressi dell’ex discoteca Le Cupole. A lanciare l’appello per il suo ritrovamento sui social era stata la famiglia, allarmata per non avere sue notizie da ore e, a quanto trapela dai primi accertamenti, per un messaggio preoccupante lasciato da Dario Imbruglia, questo il suo nome.

Suicidio o c’è altro?

Sul posto in mattinata sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Si indaga sull’identità dell’uomo e per ricostruire la dinamica della morte e non si esclude alcuna pista, dal gesto volontario all’omicidio, visto che vicino al corpo sono state trovate due fascette usate per cingere il collo. Dopo l’ispezione del medico legale il corpo è stato restituito alla famiglia, segno che al momento l’ipotesi più plausibile è quella del suicidio. Gli investigatori sono comunque a lavoro per fugare ogni dubbio sulla fine dell’operaio della raffineria di Milazzo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Addio ad Angelo Pierleoni, jolly del Messina di Scoglio e Zeman
Vede l’alt della polizia e scappa a gran velocità, rintracciato e arrestato un giovane: non aveva mai avuto la patente
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED