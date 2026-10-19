 Per il Messina Rugby vittoria esagerata nell'esordio stagionale contro Palermo

Per il Messina Rugby vittoria esagerata nell’esordio stagionale contro Palermo

Redazione

Per il Messina Rugby vittoria esagerata nell’esordio stagionale contro Palermo

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lunedì 19 Ottobre 2026 - 10:28

I giallorossi hanno bagnato la prima giornata del girone 6 con una vittoria per 46-0

MESSINA – Un esordio da sogno per il Messina Rugby che nella prima giornata di campionato di Serie B nel girone 6 travolge il Rugby Palermo neo promosso mostrando subito i muscoli. Vittoria netta in campo all’Arturo Sciavicco per 46-0, punto di bonus incamerato già dopo i primi quaranta minuti e giallorossi al comando della classifica del raggruppamento insieme a Circolo Benevento e il XV Sud-Est.

Per la formazione dei coach Gianclaudio Bonasera, Giuliana Campanella e Giorgio Blandino troppo evidente la supremazia in mischia con cinque delle otto mete che arrivano dagli avanti. Bene i giallorossi in difesa che non subiscono punti e non mostrano cali di tensione anche quando il risultato era ormai in cassaforte.

Messina Rugby – Rugby Palermo 46-0

Buon avvio dei peloritani che al 7′ passano avanti con Rizzo, il capitano poi è protagonista anche nella seconda metà di giornata al 14′, entrambe non sono trasformate. Alla mezz’ora di gioco Ryan marca ancora pesante e Solano trasforma per il 17-0, nei minuti finali di prima frazione ci saranno anche le segnature dello stesso Solano e di Ignazio Durante trasformata da Solano per il 29-0.

Nella ripresa non arrestano la corsa i peloritani che vanno altre tre volte in metà nel primo quarto di secondo tempo: De Caro al 45′, Kese al 52′ e Cafarelli al 58′, solo quest’ultima meta viene trasformata da Solano per il 46-0 finale.

Tabellino

Messina Rugby: Oliva, Lo Giudice, Ryan 5, Spanò, Kese 5, Solano 11, Placanica, Gae. Spadaro, D. Mangano, La Spada, A. Mangano, Er. Tornesi, De Caro 5, Rizzo 10, I. Durante 5.
Allenatore: Gianclaudio Bonasera.
A disposizione: Pandolfino, Coletta, Cafarelli 5, Ciraolo, Oriabure, Dejean, Irrera.

Rugby Palermo: Di Fiore, Hamrouni, Di Caro, Valenti, D’Amato, Borracino, Di Mitri, Lo Bue, Puma, Ferrara, Gianno, Petrotta, Benfante, Mortellaro, Montelepre.
Allenatore: Gioacchino La Torre.
A disposizione: Sartor, Franzone, Sciarabba, Triolo, Naccari, Basile, D. Durante.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.
Mete: 8-0. Trasformazioni: 3/8, 0/0. Piazzati/drop: 0-0.

Risultati e classifica 1ª giornata Serie B girone 6

Appia Rugby Puglia – Tigri Bari 21-16
Messina Rugby – Rugby Palermo 46-0
XV Sud-Est – San Gregorio Catania 52-5
Us Rugby Benevento – Ap Partenope 37-27
Trepuzzi Salento – Circolo Benevento 5-60

Circolo Benevento 5 (+55)
XV Sud-Est 5 (+47)
Messina Rugby (+46)
Rugby Benevento 5 (+10)
Appia Rugby Puglia 4 (+5)
Tigri Bari 1 (-5)
Ap Partenope 1 (-10)
Rugby Palermo 0 (-46)
San Gregorio Catania 0 (-47)
Trepuzzi Salento 0 (-55)

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