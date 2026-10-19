Per il Messina Rugby vittoria esagerata nell’esordio stagionale contro Palermo

I giallorossi hanno bagnato la prima giornata del girone 6 con una vittoria per 46-0

MESSINA – Un esordio da sogno per il Messina Rugby che nella prima giornata di campionato di Serie B nel girone 6 travolge il Rugby Palermo neo promosso mostrando subito i muscoli. Vittoria netta in campo all’Arturo Sciavicco per 46-0, punto di bonus incamerato già dopo i primi quaranta minuti e giallorossi al comando della classifica del raggruppamento insieme a Circolo Benevento e il XV Sud-Est.

Per la formazione dei coach Gianclaudio Bonasera, Giuliana Campanella e Giorgio Blandino troppo evidente la supremazia in mischia con cinque delle otto mete che arrivano dagli avanti. Bene i giallorossi in difesa che non subiscono punti e non mostrano cali di tensione anche quando il risultato era ormai in cassaforte.

Messina Rugby – Rugby Palermo 46-0

Buon avvio dei peloritani che al 7′ passano avanti con Rizzo, il capitano poi è protagonista anche nella seconda metà di giornata al 14′, entrambe non sono trasformate. Alla mezz’ora di gioco Ryan marca ancora pesante e Solano trasforma per il 17-0, nei minuti finali di prima frazione ci saranno anche le segnature dello stesso Solano e di Ignazio Durante trasformata da Solano per il 29-0.

Nella ripresa non arrestano la corsa i peloritani che vanno altre tre volte in metà nel primo quarto di secondo tempo: De Caro al 45′, Kese al 52′ e Cafarelli al 58′, solo quest’ultima meta viene trasformata da Solano per il 46-0 finale.

Tabellino

Messina Rugby: Oliva, Lo Giudice, Ryan 5, Spanò, Kese 5, Solano 11, Placanica, Gae. Spadaro, D. Mangano, La Spada, A. Mangano, Er. Tornesi, De Caro 5, Rizzo 10, I. Durante 5.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

A disposizione: Pandolfino, Coletta, Cafarelli 5, Ciraolo, Oriabure, Dejean, Irrera.

Rugby Palermo: Di Fiore, Hamrouni, Di Caro, Valenti, D’Amato, Borracino, Di Mitri, Lo Bue, Puma, Ferrara, Gianno, Petrotta, Benfante, Mortellaro, Montelepre.

Allenatore: Gioacchino La Torre.

A disposizione: Sartor, Franzone, Sciarabba, Triolo, Naccari, Basile, D. Durante.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.

Mete: 8-0. Trasformazioni: 3/8, 0/0. Piazzati/drop: 0-0.

Risultati e classifica 1ª giornata Serie B girone 6

Appia Rugby Puglia – Tigri Bari 21-16

Messina Rugby – Rugby Palermo 46-0

XV Sud-Est – San Gregorio Catania 52-5

Us Rugby Benevento – Ap Partenope 37-27

Trepuzzi Salento – Circolo Benevento 5-60

Circolo Benevento 5 (+55)

XV Sud-Est 5 (+47)

Messina Rugby (+46)

Rugby Benevento 5 (+10)

Appia Rugby Puglia 4 (+5)

Tigri Bari 1 (-5)

Ap Partenope 1 (-10)

Rugby Palermo 0 (-46)

San Gregorio Catania 0 (-47)

Trepuzzi Salento 0 (-55)