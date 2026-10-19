Messina, con Atm navette gratuite per le visite a Forte San Salvatore

Appuntamento il sabato dal 24 ottobre al 9 gennaio. Oggi la presentazione a Palazzo Zanca
MESSINA – Una finestra autunno inverno tra cultura e identità. In primo piano la bellezza del Forte San Salvatore, con lo sfondo della Madonnina del porto, a Messina. Oggi la presentazione, a Palazzo Zanca, del servizio Atm: navette gratuite, con 50 visitatori per volta (è necessaria la prenotazione), il sabato dal 24 ottobre al 9 gennaio.
A presentare l’iniziativa il sindaco Federico Basile, il comandante di Marisuplog Gabriele Belfiore e la presidente di Atm Chiara Sterrantino.
Ecco le date e gli orari: 24 ottobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 dicembre, 19 dicembre, 9 gennaio, alle ore 8.45, 9.45 e 10.45.
Si punta a bissare il successo della primavera scorsa, con 1.100 prenotazioni.
Prenotazione della navetta a un link.