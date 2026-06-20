Calabria agli Oscar del Cicloturismo: premiato il Cammino del Normanno

La Calabria trionfa agli Oscar del Cicloturismo. Il premio speciale della Giuria "Cammini" va al Cammino del Normanno, 163,5 km tra Tirreno e Ionio.

La Calabria sale ancora una volta sul podio del turismo sostenibile italiano. Alla cerimonia del Green Road Award 2026 — i cosiddetti Oscar del Cicloturismo — svoltasi ieri sera 19 giugno a Sanremo, la Regione si è aggiudicata il Premio speciale della Giuria nella categoria “Cammini” grazie al Cammino del Normanno, itinerario che attraversa il cuore della regione collegando il versante tirrenico a quello ionico.

Il premio è stato ritirato da Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale della Regione Calabria.

Cos’è il Cammino del Normanno

Il Cammino del Normanno è un itinerario di 163,5 chilometri articolato in otto tappe (con doppia alternativa sulla settima), che percorre la Calabria più autentica e interna attraversando il Parco naturale regionale delle Serre. Il tracciato collega la Costa degli Dei sul versante tirrenico alla Costa dei Gelsomini su quello ionico, disegnando un corridoio ecologico che attraversa paesaggi, borghi e secoli di storia.

Il percorso è ispirato alla figura del Conte Ruggero II di Calabria, appartenente alla dinastia normanna degli Altavilla, e si snoda attraverso quella che viene definita la Calabria Arcaica: un territorio di panorami mozzafiato, cultura millenaria e gastronomia d’eccellenza.

L’itinerario è progettato per target differenti: cicloturisti, camminatori e appassionati di turismo equestre. Sul piano infrastrutturale, il percorso offre una rete di fontane plastic-free, stazioni di ricarica per e-bike e una digitalizzazione completa dei tracciati, con mappe offline e tracce GPX scaricabili. Il tutto coniugando la sostenibilità ambientale con la valorizzazione del patrimonio storico, che spazia dall’epoca normanna di Ruggero I fino all’archeologia industriale delle Reali Ferriere di Mongiana.

La motivazione della giuria

Nella motivazione ufficiale del premio, la giuria ha evidenziato come la Regione Calabria si distingua per la forza e la continuità con cui, da anni, investe nel turismo lento e nella valorizzazione delle aree interne, riconoscendo nel Cammino del Normanno un percorso capace di accogliere viaggiatori diversi e di offrire un’esperienza autentica e profonda. Un itinerario che racconta, secondo i giurati, «una Calabria visionaria, sempre più protagonista del futuro del viaggio sostenibile, ma anche intima e generosa, dove ogni passo, o pedalata, diventa un modo per ritrovare il senso del tempo e della bellezza».

L’assessore Calabrese: “Certifica la nostra strategia”

Soddisfatto il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese, che ha sottolineato come il riconoscimento «certifica la validità della strategia che, da anni, portiamo avanti per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile e per la valorizzazione delle nostre aree interne». L’assessore ha evidenziato la collaborazione con il Parco naturale delle Serre e i GAL del territorio, grazie alla quale «siamo riusciti a trasformare una rete di antichi sentieri, mulattiere e ferrovie dismesse in un corridoio ecologico moderno, accessibile e pienamente inclusivo».

Il risultato è frutto anche dell’approvazione della legge regionale n. 12 del 2023 sul Catasto dei Cammini — “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria” — promossa dall’attuale assessore all’Ambiente Antonio Montuoro, allora primo firmatario della proposta normativa come consigliere regionale.

Cosentino: “Un premio con una visione diversa del turismo”

Il direttore generale Cosentino ha commentato con entusiasmo il riconoscimento: «Il premio al Cammino del Normanno è il riconoscimento di tutti i Cammini della Calabria; è un premio che ha una visione diversa del turismo in Calabria che consente di fare l’esperienza del mare, della montagna, dei nostri parchi, dell’enogastronomia e dei borghi delle aree interne». Una visione, ha aggiunto, in cui «camminando lentamente si apprezza quello che siamo e quello che possiamo offrire».

Il Green Road Award è il principale premio italiano dedicato al cicloturismo e al turismo lento. Giunto alla sua edizione 2026, riconosce ogni anno le migliori esperienze, infrastrutture e politiche territoriali in materia di mobilità dolce e turismo sostenibile.

Foto tratte dal sito internet “Il Cammino del Normanno”