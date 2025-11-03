Calabria. Occhiuto vara la nuova Giunta: sette assessori per il secondo mandato

È ufficialmente partita la nuova avventura amministrativa della Regione Calabria guidata da Roberto Occhiuto

È ufficialmente partita la nuova avventura amministrativa della Regione Calabria guidata da Roberto Occhiuto, rieletto presidente per un secondo mandato. Con la firma del decreto di nomina, il governatore ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, assegnando le relative deleghe e definendo gli equilibri politici e territoriali del nuovo esecutivo.

“Prende ufficialmente il via l’avventura della nuova Giunta che guiderà la Regione Calabria nel corso del mio secondo mandato”, ha dichiarato Occhiuto, ringraziando i vertici nazionali e regionali dei partiti di maggioranza «per il sostegno, la fiducia e la preziosa collaborazione» sia durante la campagna elettorale sia nella costruzione del nuovo governo regionale.

Il presidente ha sottolineato come la nuova squadra sia frutto di un equilibrio tra rappresentanza politica, parità di genere e bilanciamento territoriale: ogni circoscrizione elettorale, nord, centro e sud, avrà due rappresentanti. Degli assessori nominati, solo uno è tecnico, mentre gli altri provengono dalle liste elettorali delle ultime regionali.

La Giunta parte con sette componenti, ma Occhiuto ha già annunciato che «a novembre porteremo in Consiglio regionale la legge per modificare lo Statuto calabrese e adeguarlo alla nuova legislazione nazionale», aprendo la strada all’ampliamento a nove assessori. I due nuovi ingressi, previsti nei prossimi mesi, saranno proposti da Lega e Noi Moderati.

La nuova Giunta regionale

Filippo Mancuso , vicepresidente della Giunta, con competenze di indirizzo politico in materia di lavori pubblici, urbanistica, difesa del suolo e politiche della casa .

, vicepresidente della Giunta, con competenze di indirizzo politico in materia di . Giovanni Calabrese , assessore allo sviluppo economico, lavoro, politiche attive, turismo e fiere .

, assessore allo . Gianluca Gallo , assessore a agricoltura, risorse agroalimentari, forestazione, aree interne, minoranze linguistiche e trasporto pubblico locale .

, assessore a . Eulalia Micheli , assessore a istruzione, sport e politiche giovanili .

, assessore a . Marcello Minenna , unico componente tecnico della Giunta, con deleghe a bilancio, programmazione dei fondi nazionali e comunitari, transizione digitale, energia, enti strumentali e società partecipate .

, unico componente tecnico della Giunta, con deleghe a . Antonio Montuoro , assessore alla valorizzazione del capitale umano, legalità e sicurezza, beni confiscati, cooperazione internazionale e ambiente .

, assessore alla . Pasqualina Straface, assessore a inclusione sociale, welfare, pari opportunità e benessere animale.

Restano invece di diretta competenza del presidente Occhiuto le deleghe a Cultura, rapporti con l’Unione Europea, marketing territoriale, promozione della Calabria, attrazione degli investimenti, infrastrutture di trasporto, edilizia sanitaria, protezione civile, salute e servizi sanitari, oltre a tutte le materie non attribuite specificamente a un assessore.

Conclude il governatore: “al vicepresidente e agli assessori i più sinceri auguri di buon lavoro”.