Calci e pugni a Panarea: denunciati in 5 per una rissa notturna - Tempostretto

Futili motivi alla base di una rissa partita alle 2.30 di notte. Immediato l'intervento dei carabinieri

PANAREA – I carabinieri di Panarea sono intervenuti intorno alle 2.30 di notte nei giorni scorsi per sedare una rissa a cui hanno partecipato cinque persone. Gli agenti hanno fermato tutti i protagonisti della vicenda e hanno visionato i video delle telecamere di sorveglianza delle vicinanze, per capire la dinamica. A far scaturire la rissa a pugni e calci sarebbero futili motivi. Denunciati in stato di libertà tutti e cinque i partecipanti.

I responsabili sono stati deferiti alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera.