Calci e pugni ad un connazionale per rubargli l’e-bike: arrestato 30enne tunisino

L'episodio è avvenuto in piazza Alfano, a Barcellona. L'uomo si è scagliato anche contro le forze dell'ordine

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Con un’azione congiunta gli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto e i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un trentenne di origini tunisine, colto nella flagranza dei reati di tentata rapina, lesioni aggravate e violenza a pubblico ufficiale.

In particolare, nei pressi di Piazza Alfano (già Piazza Trento), l’arrestato si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di un connazionale, con lo scopo di impossessarsi della e-bike del malcapitato. Quest’ultimo, nell’occasione, si è opposto alla richiesta di consegnare la sua bicicletta elettrica e per tutta risposta è stato aggredito con calci, pugni ed una bottiglia, appositamente infranta per infliggere maggiori danni.

Grazie al tempestivo intervento di Polizia di Stato e Carabinieri, l’aggressione non ha avuto conseguenze più gravi e gli operatori, agendo in piena sinergia, sono riusciti a garantire il soccorso alla persona aggredita ed a trarre in arresto l’autore dei fatti.

L’arrestato, infine, ha rivolto la sua violenza anche contro le Forze dell’Ordine che lo avevano tratto in arresto, tentando di divincolarsi e provocando lesioni pure agli operatori.

Dell’arresto è stata data comunicazione al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera, che ha coordinato le indagini e disposto la traduzione dell’arrestato presso il carcere di Barcellona P.G. per i successivi adempimenti di legge.