Coppa Italia. La Pgs Luce pareggia alla prima giornata

Inizia con un pareggio la stagione ufficiale della Pgs Luce. Nella prima gara di Coppa Italia, calcio a 5, il team peloritano non va oltre l'1-1 contro il Mortellito. Sabato alle ore 17.00 altro match delicato visto che si dovrà affrontare il Meriven in trasferta.

Complici il gran caldo e la condizione fisica non ancora al top, sono poche le emozioni della prima frazione di gioco, con le squadre che si sono date battaglia in mezzo al campo, senza rendersi mai realmente pericolose. L’occasione più nitida arriva sul finire del primo tempo dai piedi del neoacquisto Zona, che dalla distanza colpisce la trasversa.



Nel secondo tempo la partita diventa più vivace e al 5’ il Mortellito va in vantaggio con una fortunosa deviazione di Piccolo che spiazza la retroguardia della Luce. I ragazzi di mister Fazio reagiscono subito con Abate che prima sfiora la rete e poi sigla il pari su assist di Fumia, anche lui all’esordio. Qualche minuto dopo è ancora Abate a rendersi pericoloso, dopo aver intercettato la palla a centrocampo si presenta a tu per tu con Porcino, ma la palla colpisce prima il palo interno, attraversa la linea di porta ed esce fuori. La Pgs Luce non si arrende ed è ancora Abate ad andare a segno finalizzando una splendida giocata personale di Branca. Il Mortellito gioca la carta del portiere di movimento, e la Pgs Luce, sfruttando l’assenza del portiere, ha la possibilità di siglare il 3-1 prima con Abate e poi con De Francesco, all’esordio tra i pali, ma la palla in entrambe le occasioni finisce di poco fuori. Gli ospiti continuano ad attaccare con tutti gli uomini e allo scadere del recupero Massaro firma il definitivo pareggio.