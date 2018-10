Parte con il botto la stagione dell'Atletico Cameris

Il Trofeo dell’Etna, manifestazione calcistica amatoriale organizzata dall’MSP, va all’’Atletico Cameris che batte il Castiglione di Sicilia con il punteggio di 5-2. Venerdì è in programma la Supercoppa mentre giovedì prossimo scatta il Campionato Provinciale con 16 squadre ai nastri di partenza. La gara si è giocata nello splendido scenario di Castiglione di Sicilia. Arbitro del match Sergio Bosio aiutato dai fratelli Canale.



Per i messinesi le reti sono state siglate da Sturiale Davide, Interisano Gianfranco e Luca Galletta. Da segnalare anche il fair play tra le due formazioni che si sono date appuntamento anche per altri appuntamenti. Alla kermesse presente anche Angelo Minissale, uomo di punta dell'MSP.



Soddisfatto Alessandro Cacciotto, responsabile del calcio a 11 MSP della Regione Sicilia e della provincia di Messina che per l’occasione ha anche ringraziato il Comune di Castiglione di Sicilia per aver patrocinato la manifestazione, l’Associazione Pro Loco Castiglione di Sicilia, nella persona del presidente Cinzia Giannetto, per aver curato la logistica e non solo, la compagine del Castiglione nella persona del presidente Tony Castiglione per l’ospitalità.



Venerdì al “Marullo” andrà di scena la sfida tra Planet Win 365 di Veneziano Giovanni e dei fratelli Paolino e l’Atletico Cameris, rispettivamente vincitori del campionato e della Coppa Mino Licordari della passata stagione. Giovedì prossimo scatta invece un avvincente campionato a 16 squadre, un vero e proprio boom di iscrizioni, che dimostra la bontà del progetto targato Alessandro Cacciotto.