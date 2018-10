Prende il via il Campionato Provinciale targato MSP Italia

Sonop state Trinacria Calcio e Campeto ad aprire le danze per quanto concerne la nuova stagione del campionato di calcio amatoriale targata MSP Italia. Anche quest'anno il torneo si prospetta come il campionato top di categoria almeno dell’intera Sicilia.

Per il Campetto si è trattato di un esordio assoluto. ormazione cara al Presidente Alessandro Olimpio si è presentata carica e piena di entusiasmo. Il Trinacria già forte di esperienza Amatoriale vogliosa di fare bene e recitare un ruolo da protagonista. Buona la cornice di pubblico al "Marullo", stadio la cui direzione gara ès tata affidata a Giuseppe Canale assistito da Caputo e Bosio.

Gara intensa, ben giocata, corretta che si è conclusa con il risultato di 1 a 1. Daniele Broccio al 25 pt porta in vantaggio il Campetto; Enrico Boni al 18 st pareggia i conti. Stasera in programma le altre gare: la Planet dei Paolino - Veneziano ospita il Real Fenice del Presidente Irrera, formazione cara anche a Rosario Tricomi, dirigenti del Real. Domenica invece due gare: La Villari Cardile ospita la Peloro e poi alle 11:30 derby in famiglia tra Antenati e Atletico Cameris.

Lunedì le altre quattro gara che chiudono di fatto la prima giornata