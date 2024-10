Akademia Messina fuori dal PalaRescifina, “soluzione del Comune non idonea”

Da venerdì a domenica nel palazzetto il calcio balilla paralimpico, Akademia prepara la trasferta di Pisa in un altro impianto

MESSINA – Da domani, venerdì 25 ottobre, a domenica si disputerà il campionato italiano assoluto e la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico al PalaRescifina. La prima squadra di Akademia Sant’Anna quindi per qualche giorno non potrà allenarsi come al solito e ha diramato una nota che svela la situazione con un velo polemico nei confronti dell’amministrazione.

“Dirigenti del club, unitamente a un gruppo di volontari – inizia la nota della società – hanno provveduto allo smontaggio di parte del campo di gioco e, contestualmente, predisposto dei pannelli a copertura e protezione del taraflex in occasione dell’ormai prossimo campionato nazionale di calciobalilla. Conseguenza di ciò, la mancata possibilità di utilizzare l’impianto per gli allenamenti quotidiani della squadra in vista dell’imminente e delicata trasferta di Castelfranco. Attualmente, la situazione risulta essere critica in quanto, alla data odierna, nonostante i numerosi colloqui intercorsi, l’amministrazione comunale di Messina ha comunicato soltanto ieri la possibilità di utilizzare una struttura, tuttavia non ritenuta idonea per lo svolgimento degli allenamenti e per un periodo di tempo limitato rispetto alle reali necessità”.

“Soluzione del Comune non idonea”

“La società Akademia Sant’Anna si è vista costretta – prosegue la nota – pertanto, a trovare soluzioni adeguate in proprio. Nella fattispecie, i vertici del club porgono un sentito ringraziamento al presidente del Messina Volley, Mario Rizzo. Con grande senso di fair play e, soprattutto, “responsabilità”, ha rinunciato alle proprie sedute di allenamento, programmate nel pomeriggio di oggi e domani, per consentire ad Akademia Sant’Anna l’uso della Palestra Annessa. Che l’impianto del PalaRescifina venga utilizzato per lo svolgimento di eventi idonei a valorizzare l’immagine del territorio e sostenerne il tessuto economico, lo conferma punto di riferimento fondamentale per la vita culturale, sportiva e sociale di tutto il territorio. Gli eventi che vi si svolgono hanno di certo un impatto rilevante non solo per la comunità locale, ma per l’intero comprensorio, contribuendo alla crescita economica, culturale e sociale di Messina e dei Comuni limitrofi”.

“Ben vengano gli eventi, ma… “

“Tuttavia – si legge ancora – la società ritiene che tale legittimo utilizzo non debba in alcun modo pregiudicare l’attività agonistica del club, impegnato nel campionato nazionale di serie A2, con il conseguente investimento di considerevoli risorse umane ed economiche. La stessa partecipazione di una società del territorio ad un torneo di tale importanza, va ritenuto motivo di lustro e meritevole di adeguata considerazione, al pari di eventi musicali o di altro genere. Altrettanto legittimo chiedersi cosa accadrà nella prima settimana del mese prossimo, considerato che, immediatamente dopo il termine delle gara interna con l’Hr Volley Macerata, occorrerà provvedere a consegnare la struttura, entro le ore 24, agli organizzatori di evento musicale in programma”.

Si conclude con un auspicio la nota di Akademia Sant’Anna: “Siamo certi che l’amministrazione comunale, anche in questa occasione, riuscirà a trovare le giuste soluzioni, così come dimostrato nel puntuale e competente sviluppo e realizzazione dei vari eventi. La società Akademia Sant’Anna è bene lieta che vengano organizzati tutta una serie di eventi all’interno del PalaRescifina, ma al tempo stesso chiede che l’amministrazione comunale individui una struttura idonea dove la squadra possa allenarsi in modo confacente ad un club di serie A”.

