Calcio Balilla Paralimpico. Mediterranea Eventi Brilla in Germania, Costantino è campione del mondo

A Saarbrücken dal 14 al 18 ottobre c'erano anche quattro tesserati della messinese Mediterranea eventi Daniele Costantino, Antonino Fiannacca, Francesco Vento e Francesca Aragona
Quattro atleti tesserati con la società messinese hanno rappresentato l’Italia alla ITSF World Series Leonhart 2026 di Saarbrücken. La medaglia d’oro di Costantino impreziosisce una trasferta internazionale di grande prestigio per Mediterranea Calcio Balilla e per tutto lo sport messinese.
Messina ancora protagonista sulla scena internazionale del calcio balilla paralimpico. La trasferta in Germania della Nazionale Italiana alla ITSF World Series Leonhart 2026 si arricchisce di uno straordinario risultato per Mediterranea Eventi, che festeggia la medaglia d’oro conquistata da Daniele Costantino con la maglia azzurra, in una delle manifestazioni di maggiore rilievo del calendario internazionale.
L’evento, disputato dal 14 al 18 ottobre a Saarbrücken, ha riunito alcuni dei migliori interpreti mondiali della disciplina. Un palcoscenico di altissimo livello nel quale la presenza degli atleti messinesi assume un significato ancora più importante, confermando il percorso di crescita sportiva portato avanti dalla società.
A rendere ancora più significativo il risultato è la partecipazione alla spedizione azzurra di quattro tesserati di Mediterranea Eventi: Daniele Costantino, Antonino Fiannacca, Francesco Vento e Francesca Aragona, quest’ultima nel ruolo di coach del team azzurro femminile. Fiannacca ricopre inoltre il prestigioso incarico di Ambasciatore del calcio balilla paralimpico in Italia per conto della FPICB.
Quattro presenze che testimoniano la qualità del lavoro svolto dalla società messinese, capace di contribuire alla crescita del movimento paralimpico nazionale attraverso i propri atleti e le proprie competenze tecniche, promuovendo al contempo il nome di Messina anche in ambito internazionale.