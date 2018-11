CdM, Cardia all'ultimo respiro. Contro il Rotonda la prima vittoria stagionale

Dalla sfida tra i due fanalini di coda esce vittorioso il Città Di Messina, che probabilmente, nell'arco dei novanta minuti, ha dimostrato di volere di più i tre punti. Con questi di oggi fanno quattro in due partite ( sei in totale in classifica) che possono rappresentare una buona dose di coraggio in vista del difficilissimo trittico (Bari e Marsala in trasferta con in mezzo il derby contro l'Acr) che attende ora i biancoscudati.

Il tecnico peloritano ripropone la stessa formazione schierata nel primo tempo contro la Sancataldese all'ultima giornata: Paterniti tra i pali; difesa a 3 composta da Berra, Bellopede e Bombara; Fragapane e Fofana sulle fasce, con Calcagno a fare da play e Cangemi e Ferraù nel ruolo di interni; in attacco la coppia formata da Codagnone e Di Vincenzo.

La cronaca del match: Subito un’ottima chance di portarsi in vantaggio per i padroni di casa, che al 2’ si guadagnano una punizione da posizione defilata poco fuori dall’area. Sulla battuta di Ferraù stacca Fragapane senza però centrare la porta. Il Città si dimostra, all’inizio, più voglioso e propositivo degli ospiti. Questo atteggiamento viene presto premiato. Dopo averlo sfiorato tre minuti prima, con Fofana che, anticipato all’ultimo, non era riuscito a capitalizzare un traversone di Bombara, i giallorossi trovano il gol al 18’, da calcio d’angolo. Autore è Cangemi, che si traveste da centravanti e, dopo una conclusione di Ferraù (che ha anche il merito di essersi procurato il corner), è il primo ad avventarsi sulla respinta non perfetta di Barilaro e a battere a rete. In fiducia, Il Città continua ad attaccare: al 25’ una punizione dai 30 metri di Calcagno sorvola la traversa; alla mezz’ora, Di Vincenzo ha una grande occasione ma, solo dentro l’area, spreca l’assist di Cangemi e mette a lato. Buona la percussione di Fragapane da cui si era generata tutta l’azione. Quasi dal nulla, praticamente al primo tiro in porta, il Rotonda cava il pari al 34’. Valori, dai 20 metri, con una gran botta di sinistro, spedisce il pallone sotto la traversa, alle spalle di Paterniti, non esente da colpe perché un po’ fuori dai pali. I siciliani accusano il colpo e infatti, prima dell’intervallo, rischiano doppiamente, prima al 39’ di nuovo con Valori, che questa volta conclude di destro, poi al 42’ con Trombino che ci prova dalla distanza e fa terminare il pallone vicinissimo al palo, alla sinistra del portiere avversario. Il Città si risveglia nell’ultima azione del primo tempo, con Di Vincenzo che, da posizione ghiotta ma forse in offside, si divora un altro gol. Dagli spogliatoi, dopo la pausa, esce un Città Di Messina affamato, lo stesso di inizio gara. Al 50' un cross lungo di Bombara raggiunge Codagnone che colpisce al volo, la sfera incredibilmente attraversa tutta la linea di porta senza tuttavia entrare nel sacco. Ancora Codagnone poi, al 65', per un soffio non aggancia il pallone servitogli con un bel lancio da Ferraù. Sessanta secondi e un'altra opportunità per riportarsi sopra col punteggio capita sui piedi di Di Vincenzo, Barilaro è bravissimo a negargli la gioia. I giallorossi creano parecchio ma si scoprono anche dietro, concedendo importanti occasioni ai lupi. Nel giro di otto minuti, Santamaria serve un assist a Flores il quale tenta una "palomba" a cui si oppone in qualche modo Paterniti, e in seguito, va lui stesso al tiro, diretto all'incrocio, intercettato sempre dal portiere. Quest'ultimo, nel finale, con le squadre lunghe e il Città sbilanciatissimo, riesce nuovamente a salvare su Flores, al termine di un assurdo contropiede 5 vs 1, prima di disinnescare un tiro da centro area di Capristo all'84'. In uno degli ultimi assalti in area biancoverde, i peloritani si conquistano un calcio di rigore, per la precisione il neo entrato Galesio subisce un fallo da De Martino. Cardia dagli undici metri non sbaglia e porta la sua squadra sul 2-1. A quattro minuti più recupero dal triplice fischio, il Rotonda, com'è ovvio, si riversa interamente in attacco ma non riesce a impedire il primo successo in campionato per gli uomini di Furnari.

IL TABELLINO

Città Di Messina-Rotonda 2-1 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 19’pt Cangemi (CDM), 34’pt Valori (R), 41’st Cardia (CDM).

Città Di Messina (3-5-2): Paterniti; Bellopede, Berra, Bombara; Fofana (dal 31’st Cannino), Cangemi (dal 36'st Princi), Calcagno (dal 1’st Cardia), Ferraù, Fragapane (dal 34’st Galesio); Codagnone, Di Vincenzo (dal 34’st Crucitti). All. Giuseppe Furnari.

Rotonda (4-3-2-1): Barilaro; Marigliano, De Martino, Valori (dal 45'st Taccogna), Barbosa, Cossu, Alassani (dal 23’st Trecarichi), Ostuni, Flores (dal 40'st Silletti), Trombino (dal 17’st Capristo), Santamaria (dal 45'st Manset). All. Carmine Pugliese.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze (assistenti Giulia Tempestilli e Gabriele Mari di Roma 2).

Note ----- Ammoniti: Santamaria al 26’pt (R), Marigliano al 12’st (R), De Martino al 14’st (R), Berra al 18’st (CDM), Bombara al 39’st (CDM), Cardia al 42’st (CDM), Codagnone al 43’st (CDM), Silletti al 48’st (R).

Recuperi 0’ pt; 4’ st.