Messina. Litorale di Maregrosso, autorizzato il progetto di bonifica

L'annuncio dell'assessore Caminiti. Prevista anche la demolizione di 13 fabbricati fatiscenti

MESSINA – Importanti novità per la bonifica del litorale di Maregrosso. Dopo quello dell’ex Samar​, si è concluso un altro lungo e complesso iter amministrativo in tema ambientale. Ne ha dato notizia l’assessore Francesco Caminiti. Gli interventi previsti sono due: il primo riguarda la bonifica dell’area, il secondo la demolizione dei fabbricati fatiscenti.

La bonifica del litorale di Maregrosso

Via libera al “Progetto di bonifica del litorale di Maregrosso tra la via Don Blasco e la linea di costa”, che interessa un’area totale di 20.000 mq. per una spesa complessiva di 577mila 690 euro.

​”​L’autorizzazione – spiega l’assessore Caminiti – arriva dopo la redazione e approvazione del piano di caratterizzazione, l’esecuzione di indagini, la redazione e approvazione dell’analisi di rischio e infine la redazione e approvazione del progetto di Bonifica. Nei prossimi mesi si procederà all’appalto delle opere”. ​

I fabbricati da rimuovere

​Il secondo intervento previsto a Maregrosso prevede la demolizione di 13 fabbricati fatiscenti su un’area di 3.600 mq. In questo caso, è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Siciliana per la riqualificazione dell’area Il finanziamento dell’​importo complessivo di € 1.679.051,19 prevede un intervento con la tecnica dello “strip out”, separando i rifiuti per frazioni omogenee (ferrosi, impianti, ecc.). “Un doppio, fondamentale passo avanti – ha concluso l’assessore Caminiti – per il decoro urbano e la salute ambientale del nostro litorale”.