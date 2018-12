Messina, arrivano il difensore Janse e l'attaccante Tedesco

Due nuovi arrivi in casa Messina. Sono il difensore olandese Jens Janse, 32 anni, e l'attaccante Giuseppe Tedesco, 20 anni.

Janse ha vestito le maglie di Dinamo Tiblisi, Nac, Willem, Leyton Orient e Venlo. In Italia ha militato due stagioni nella Ternana in serie B.

Tedesco, invece, è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro ed ha giocato la prima parte della stagione con il Locri.

I due calciatori sono già a disposizione dell’allenatore Oberdan Biagioni, pronti per la trasferta di domenica a Nocera Inferiore.