Messina nel baratro. Ko 3-0 anche con l'Igea Virtus

0-3 in casa all'esordio, 3-0 in trasferta alla seconda. E se alla prima l'avversario era lo strafavorito Bari, oggi era la più modesta Igea Virtus, già battuta in Coppa Italia. Eppure i barcellonesi hanno fatto fare una figuraccia al Messina, che ha iniziato il campionato come peggio non poteva. In questo modo, si profila un'altra stagione di passione.

Il vantaggio arriva al 20', con Miuccio che sfrutta un assist dell'ex Akrapovic. Il Messina reagisce. Prima Cocimano coglie la traversa, poi Cetrangolo salva su Rabbeni. Ma è ancora l'Igea a passare, al 37', ancora con Miuccio, bravo a sfruttare un errore della difesa ospite.

Il Messina non riesce a sfondare neanche nella ripresa. L'occasione più pericolosa capita sui piedi di Genevier, al 67', che colpisce il palo esterno. Come nella prima fase, gli ospiti non concretizzano, i locali sì. Nel finale è il neo entrato Lancia a battere Meo.

IGEA VIRTUS - MESSINA 3-0

IGEA VIRTUS: Cetrangolo, Allegra, Akrapovic, Dodaro, Mancuso, Vona, Santapaola (73' Lancia), Grosso, Busatta, Le Piane (55' Gazzè), Miuccio (67' Mirabile). Allenatore: Carmelo Mancuso.

MESSINA: Meo, Biancola (46' Sarcone, 85' Cimino), Mbaye, Genevier, Porcaro, Cossentino (46' Gambino), Arcidiacono, Biondi, Rabbeni (70' Carini), Cocimano, Petrilli (65' Traditi). Allenatore: Pietro Infantino.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno. Assistenti: Fabio Robustelli di Albano Laziale e Massimiliano Starnini di Viterbo.

RETI: 20' e 37' Miuccio, 87' Lancia