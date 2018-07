Messina, domani pomeriggio il raduno alla Cittadella Unime

Sono 15 i giocatori convocati dal tecnico Giuseppe Raffaele per il ritiro precampionato che si svolgerà alla Cittadella Sportiva del Cus Unime. Il raduno dei giocatori è previsto per il pomeriggio di domani, lunedì 30 luglio, direttamente presso la sede del ritiro.

Portieri: Armando Prisco (’97), Federico Meo (2000), Carmelo Di Marzo (2001).

Difensori: Sante Meringolo (’99), Alberto Cossentino (’88), Francesco Barbera (2001), Marco Lo Disco (2001).

Centrocampisti: Fabio Bossa (’98), Domenico Romeo (2001), Simone Freni (2001), Agostino Saya (2001).

Attaccanti: Agostino Mascari (’99), Giuseppe Gambino (’84), Biagio Carini (’99), Santi Mancuso (2001).

Nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo alcuni giocatori in prova che dovranno essere valutati dallo staff tecnico.

Il primo allenamento della squadra è programmato per la mattinata di martedì 31. Gli allenamenti, salvo diverse e specifiche indicazioni, non sono aperti al pubblico. L’Acr Messina sta programmando alcuni giorni in cui sarà possibile assistere alle sedute di allenamento.