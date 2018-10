Messina, doppia intensa seduta. Recupero col Castrovillari il 28 novembre

Doppio intenso allenamento per il Messina. Oberdan Biagioni ha fatto lavorare duramente i giallorossi con una seduta sul sintetico del Marullo in mattinata e al Franco Scoglio nel pomeriggio sotto una pioggia battente.

Ancora a riposo precauzionale Meo (che riprenderà domani con il gruppo) e Ba che tornerà, anche lui, a correre domani con la squadra. Si è allenato regolarmente in mattinata Sarcone che, nel pomeriggio, invece, ha effettuato delle terapie di recupero dall’infortunio alla caviglia. Domani è previsto un solo allenamento, sul sintetico del Marullo, lo stesso terreno che i giallorossi troveranno domenica sul campo neutro di Roccella per la sfida contro il Locri.

Nel gruppo c’è tanta voglia di giocare e lo testimoniano le parole di Felice Cimino: «Eravamo pronti già per domenica scorsa – ha detto al termine dell’allenamento – abbiamo avuto un’altra settimana per lavorare con il nuovo mister ma già contro il Castrovillari eravamo arrivati bene sia di gamba che di testa».

La squadra è consapevole delle insidie del match di domenica. «Il Locri – ha aggiunto il centrocampista - sta facendo un ottimo campionato ma noi siamo il Messina e non dobbiamo temere nessuno. Siamo forti, lo sappiamo, purtroppo gli episodi non ci stanno aiutando. Il cambio di allenatore ci ha dato una nuova scossa, stiamo facendo ancora più gruppo e speriamo che arrivino anche i risultati. Sono convinto che nelle prossime settimane ci rialzeremo».

Da centrocampista o da terzino, Cimino ha sempre dato il suo contributo: «Quando gioco sono sempre contento, se parto dalla panchina cerco di farmi trovare pronto. Non importa in che ruolo gioco, l’importante è fare bene per la squadra».

Allenamenti intensi, ma l’ex Crotone è concentrato sulla voglia di rivalsa della squadra. «Mister Biagioni ci carica durante ogni allenamento e anche atleticamente stiamo lavorando bene. Vedrete che sarà un Messina agguerrito perché abbiamo molta fame di vittoria. L’obiettivo è quello di risalire la classifica entro dicembre».

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato ufficialmente che la gara Messina-Castrovillari, rinviata domenica scorsa, verrà recuperata mercoledì 28 novembre alle ore 14.30. La partita degli ottavi di finale di Coppa Italia di serie D Picerno-Messina, inizialmente programmata per quel giorno, è rinviata a data da concordarsi tra le due società.