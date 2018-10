Il Messina si fa raggiungere due volte. Solo pari a Cittanova

Quattro punti in quattro partite. I sogni di gloria, per il Messina, sembrano già svaniti, visto che il Bari le ha vinte tutte e ha già ben otto punti di vantaggio.

Subito in vantaggio con la punizione diretta di Genevier. Alla mezz'ora il pari della Cittanovese, anche questo su punizione, di Crucitti, deviata. Sul finire di frazione il nuovo vantaggio: Arcidiacono sfrutta al meglio una respinta della difesa calabrese.

Nella ripresa, il pari è quasi immediato, grazie a un colpo di testa di Abayan. I peloritani ci provano per tutto il tempo ma non riescono più a concretizzare. Finisce 2-2 e, per i giallorossi, quella di oggi è un'altra occasione sprecata.

CITTANOVESE - MESSINA 2-2

CITTANOVESE: Cassalia, Barilaro (65' Tomas), Paviglianiti (90' Ansalone), Cucinotti, Scoppetta, Genovesi, Postorino (75' Sapone), Touray (85' Cataldi), Abayan, Crucitti, Napolitano (95' Novembre).

MESSINA: Meo, Dascoli, Russo, Genevier, Cimino, Porcaro, Arcidiacono, Traditi (73' Petrilli), Gambino (62' Rabbeni), Cocimano (77' Bossa), Biondi.

ARBITRO: Campagnolo di Bassano del Grappa. ASSISTENTI: D'Ilario di Tivoli e Mattera di Roma

RETI: 3' Genevier, 30' Crucitti, 45' Arciadiacono, 48' Abayan