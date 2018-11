Il Messina: "Al lavoro per un piano di rilancio e la svolta auspicata"

MESSINA - Una lunga riunione tra la proprietà e tutte le componenti dirigenziali e tecniche. E' stato analizzato il delicato momento del Messina, reduce da tre sconfitte consecutive e al terz'ultimo posto, in totale antitesi rispetto ai programmi di inizio stagione.

"Siamo al lavoro - si legge in un comunicato diramato al termine dalla società - per dare quella svolta alla stagione auspicata da tutti. Siamo impegnati con tutte le nostre forze per approntare un piano di rilancio all’altezza del blasone e delle ambizioni della città".