Messina, prima mini rivoluzione. Via sei under

Primi movimenti in uscita in casa Messina. Dopo un avvio di stagione disastroso, sono stati ridotti consensualmente i rapporti con sei under: Davide Biancola, Giovanni Compagno, Felice Cimino, Alex Guehi, Siny Ba e Luca Pizzo.

Cimino, Pizzo e Compagno rientrano alle rispettive società di appartenenza, mentre gli altri atleti si potranno accasare ad un’altra società nella prossima sessione di mercato.

Probabili a breve altre novità, sia in entrata sia in uscita. Domenica il Messina ospita il Troina e deve necessariamente fare punti, dopo tre sconfitte consecutive.

La partita contro il Castrovillari, invece, rinviata ieri per la seconda volta (nella foto), sarà recuperata il 19 dicembre.