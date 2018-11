Messina, riprendono Meo e Ba. In prova il difensore Zavan

Una sola seduta, svolta in mattinata sotto una pioggia battente sul sintetico del Marullo, per il Messina in vista della trasferta di domenica a Roccella contro il Locri. Ha ripreso ad allenarsi Federico Meo, mentre Siny Ba ha ricominciato a correre seguendo un programma personalizzato. Anche Sarcone ha svolto il lavoro con il gruppo. Si è unito al gruppo, per un periodo di prova, il difensore classe '99 Alessandro Zavan. Proveniente dalla Primavera del Crotone, Zavan può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro. I tifosi giallorossi che volessero seguire la squadra in trasferta potranno acquistare i biglietti in tutti i punti vendita autorizzati "posto riservato". Per conoscere il punto vendita più vicino: www.postoriservato.it . La prevendita è già attiva.