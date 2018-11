Verso Messina - Gela. Biagioni: "Ora raccogliamo i frutti del lavoro fatto"

MESSINA - Seduta tecnico-tattica ieri per il Messina sul sintetico del Marullo di Bisconte. I giallorossi si sono allenati sotto le indicazioni dello staff tecnico guidato da Oberdan Biagioni. Non hanno preso parte all’allenamento solo gli infortunati Ba e Cossentino. Oggi è prevista la seduta di rifinitura al termine della quale mister Biagioni diramerà l’elenco dei convocati in vista della gara di domenica prossima contro il Gela. L’allenatore, a fine allenamento, ha fatto il punto con i giornalisti del momento del Messina.

«La squadra ha fatto bene col Locri ma si deve fare qualcosa in più – ha detto Biagioni – dobbiamo fare risultato adesso perché ti darebbe più serenità e più sicurezza. Adesso giochiamo tante volte in casa ed è un grosso vantaggio giocare. Abbiamo lavorato bene in settimana, con voglia e dedizione e adesso speriamo di raccoglierne i frutti. Contro il Gela sarà una partita difficile perché è una squadra che gioca a calcio, hanno un atteggiamento offensivo e secondo me è la più in forma del campionato insieme con il Bari. Speriamo di fare una bella partita».