Camaro sottomontagna, “Illuminare il ponte ferroviario dopo il risanamento”

La proposta del consigliere della III municipalità Geraci piace al sindaco Basile

Messina – Valorizzare le mura dello storico ponte ferroviario di Camaro attraverso una illuminazione artistica. La proposta non è nuova. Il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci aveva già portato all’attenzione dell’Amministrazione la delibera 63 del 9 Luglio 2019, approvata dal Consiglio della Municipalità. E oggi torna a portarla sul tavolo del sindaco Federico Basile, dopo la consegna al Comune dell’area di Camaro sottomontagna finalmente liberata dalla baraccopoli. Nell’area sorgerà un parco urbano.

Illuminare il ponte ferroviario

“Si tratta dello storico ponte ferroviario, -spiega Geraci – lungo ben 290 metri, costruito nel 1866 per collegare Messina con Palermo, dismesso poi nel 2001, ubicato nella vallata di Camaro, in cui ieri è avvenuto il passaggio delle aree sbaraccate, dalla struttura commissariale regionale per il risanamento, al comune di Messina

Verso il tavolo tecnico

Proprio ieri durante l’incontro – prosegue il Consigliere M5S – ho ricevuto l’ok da parte del Sindaco Federico Basile che sposa la mia proposta, affinché intorno allo storico Ponte venga collocata adeguata illuminazione artistica che ne valorizzi la bellezza architettonica e ne metta in risalto l’imponente altezza, diventando un’attrazione sia per i messinesi che per i turisti.

La richiesta è già sul tavolo degli assessori Caminiti e Caruso, che lavoreranno per renderla realtà, affiancandola a quella già in corso per il vicino Castel Gonzaga.

L’illuminazione del ponte e quella del castello si uniranno per creare un’esperienza visiva suggestiva per i tanti cittadini che attraverseranno il viale della Marina Russa e quanti arriveranno nella città dello Stretto uscendo allo svincolo di Messina Centro.