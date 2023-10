“Cambio di campana” al Kiwanis club di Milazzo. Ragusi nuovo presidente

Passaggio di consegne al Kiwanis club di Milazzo, che accoglie il nuovo presidente Pino Ragusi nel corso di una cerimonia presso villa Hera

MILAZZO – È Pino Ragusi il nuovo presidente del Kiwanis club di Milazzo. A villa Hera il “cambio di campana” con il presidente uscente Giovanni Bottari.

Presenti alla cerimonia anche i presidenti e i delegati dei Kiwanis Club Capo d’Orlando, Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio, Kiwanis Club Messina Zancle, il luogotenente Salvatore Sciliberto e il Luogotenente eletto Pietro Luccisano, i club services locali Siriptmist e Fidapa. Hanno presenziato, inoltre, l’assessore Coppolino, il parroco del Duomo di Milazzo padre Giuseppe Currò, il Presidente Past Governatori Gianfilippo Muscianisi, il Luogotenente Salvatore Sciliberto e il Luogotenente Eletto Pietro Luccisano.

Nel corso dell’incontro il neo presidente Pino Ragusi ha anticipato i principali obiettivi del Kiwanis club per il breve e il lungo termine, tra quelli più importanti la collaborazione con l’Unicef per la vaccinazione dei bambini nei paesi in via di sviluppo. Si punterà quindi a nuovi appuntamenti dedicati alle scuole, alla nascita della sezione giovanile del Kiwanis Club e alla realizzazione di appuntamenti dedicati al dibattito sullo sviluppo del territorio.

La serata ha previsto, quindi, la premiazione degli atleti della scuola di danza “Tweety Dance” di Rosanna Pino. In conclusione una cena di gala e il sorteggio di un gioiello realizzato a mano da maestro orafo Piccione, i cui ricavati andranno in beneficenza.