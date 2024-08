Campionati italiani nuoto, il messinese Marchello argento nei 1500 stile libero

Il campionato italiano di categoria, orfano degli atleti impegnati alle Olimpiadi, si è concluso. Buoni risultati dai tesserati dell'Ssd UniMe

ROMA – Dopo otto giornate va in archivio il campionato italiano di nuoto. Edizione particolare visto che specie nella categoria Seniores i più forti non hanno partecipato perché ancora a Parigi o appena tornati dalla rassegna olimpica. In tutto ciò buone prestazioni sono arrivate dagli atleti messinesi o tesserati con una società messinese, l’Ssd UniMe. In apertura di programma qualche giorno fa, con impegnate le categorie Juniores e Cadetti, Emma Arcudi, atleta “universitaria” reggina, aveva vinto l’argento nei 50 farfalla, nell’ultimo degli otto giorni di gara, con i categoria Ragazzi e Seniores impegnati, ad ottenere un altro podio è stato Davide Marchello, ex fondista dell’Ulysse prima di tesserarsi con l’Aurelia Nuoto e adesso con l’Esercito.

Marchello ha preso parte quest’oggi ai 1500 stile libero dove ha chiuso con un tempo di 15 minuti e 20 secondi in seconda posizione conquistandosi l’argento. Sempre lui nella giornata di sabato aveva sfiorato un’altra medaglia nei 200 stile libero, qualificatosi in finale nuotava in 1’49″61 tempo che lo vedeva terminare al quarto posto a soli due centesimi dal bronzo.

Buoni risultati per l’UniMe

Oltre alle prestazione di Emma Arcudi, per la formazione allenata dal responsabile tecnico Diego Santoro hanno ben figurato al Foro Italico Giorgia Iaria, che si migliora nelle sue gare a farfalla conquistandosi le finali al pomeriggio, Antonio Bavastrelli che migliora i suoi personali negli 800 e 1500 stile libero. Ancora tra i Juniores Matteo Bolignano che va sotto il suo tempo di iscrizione nei 200 rana.

Nella tre giorni di gare finale solo Ragazze impegnate per la formazione universitaria: Carola Costarella, Anita Delia e Silvia Raffa. Quest’ultima ottiene il miglior piazzamento nei 100 rana dove migliorando il proprio personale in 1’14″24 raggiunge anche un’importante finale A che la vede tra le migliori della sua categoria in questo stile ed è ancora al primo anno.

Le tre Ragazze dell’Unime: da sinistra Delia, Raffa e Costarella

