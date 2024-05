Campionato di Eccellenza, buoni risultati per Neri Fitness, Power Team e Centro Fin Messina

Le medaglie messinesi alla "Giovanni Paolo II" per la finale regionale

PATERNÒ – Domenica si è svolta la finale regionale del campionato d’Eccellenza di nuoto. Nella classifica di società si piazza al primo posto la Neri Fitness di Capo D’Orlando con 878,5 punti. Tra le peloritane segue al sesto posto il Centro Fin Messina con 718 e all’ottavo la Power Team con 439. Fuori dalla top 10 ma a punti vanno ance Unime, Swimblu e Ulysse.

Nel dettaglio delle medaglie per la Power Team Messina, squadra allenata dai tecnici Roberto e Simona Stracuzzi nell’immagine in evidenza, sono arrivati risultati di rilievo. In particolare spiccano: Giorgia Zaccone che ha conquistato quattro medaglie d’oro, a seguire Valentina un oro e due argenti, Sophie D’Andrea con un oro, un argento e un bronzo. Ancora Aurora Pisagatti con due medaglie d’argento, Aurora D’Andrea e Alessio Pisagatti entrambi con una medaglia di bronzo. Ottimi piazzamenti sono stati ottenuti anche da Chiara Spignolo, Serena e Letizia Beccaria, Pantaleo D’Andrea, Giangabriel Zaccone, Claudio Tuccio, Daniele Giacoppo, Gioele Bonanno, Chiara Fernandez, Arianna Bombaci e Giacomo Lucchesi.

Per il Centro Fin Messina medaglia per Alice Gambadoro un argento, Esmeralda Abate due ori e Gaia Romeo un oro, un argento e un bronzo. Ancora Federico Penna un bronzo, Alessandra Pugliese un argento, Noemi Coppolino un argento, Matilde Mattei un oro, Elisa Mammana un argento, Luciano Siracusano due bronzi e Gea Vita un bronzo. Per la Neri Fitness medaglie per Jennifer Troncia due ori e un bronzo, Jessica Troncia un argento e un bronzo, Hele Scaffidi Domianello un oro e due bronzi, Gaia Caliò tre ori, Elisa Lupica Spagnolo tre bronzi, Adelaide Lattanzio un bronzo, Desirè Russo un argento, Matilde Giorgianni un oro e un bronzo, Thomas Gugliotta un argento. Per l’Unime Giulio Merenda un argento e un bronzo e Tommaso Ainis un argento. Per la Swimblu Greta Bruno un argento.