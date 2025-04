Campo Calabro. Omicidio Scopelliti, eseguiti i nuovi esami sul luogo dell’omicidio

Gli inquirenti hanno ricostruito nei minimi particolari, il luogo dell'agguato, dove il 9 agosto del 1991 fu ucciso il giudice Scopelliti

CAMPO CALABRO – Come anticipato, la polizia sta lavorando a una ricostruzione dettagliata dell’omicidio del giudice Antonino Scopelliti ucciso in un agguato il 9 agosto del 1991, sulla strada statale nel comune di Campo Calabro. Durante la nuova simulazione, gli inquirenti hanno portato sul luogo dell’omicidio lo stesso modello della moto che trasportava gli assassini provenienti dalla Sicilia, una Honda Amarcord Gold Wing con l’unica differenza nel colore, all’arma utilizzata, un fucile a due colpi.

L’analisi si basa su nuove testimonianze e il lavoro della polizia scientifica riguarda rilevi balistici e la ricostruzione tridimensionale della scena, con l’obiettivo di verificare la veridicità delle informazioni raccolte. In questo caso, la polizia scientifica si è avvalsa di una nuova tecnologia, come la stazione totale utilizzata per prendere dei punti specifici dello spazio, in grado di ricostruire il manto stradale e la pendenza della strada, oltre ad altri elementi utili per ricostruire la dinamica dell’evento.

Mentre il laser scanner, il sistema di scansione, consente di fare una fotografia attuale di tutti i punti che invece si trovano nello spazio. da questi dati, sono stati fatti nuovi rilievi per realizzare delle simulazioni che consentiranno di riprodurre la dinamica esatta di quanto avvenuto. Verranno Inoltre utilizzati dei parabrezza nuovi per verificare l’angolo di ingresso dei proiettili,