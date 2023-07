Canottaggio. La Thalatta vince due bronzi ai campionati italiani Master - Tempostretto

Falbo e Minissale/Calabrò a medaglia per la Thalatta. A San Miniato presente anche un equipaggio del Cn Messina che chiude quinto

SAN MINIATO – Ottima e convincente prova per la Canottieri Thalatta che si aggiudica due medaglie di bronzo nelle acque del lago di Roffia, frazione del comune di San Miniato in Toscana, durante il Campionato Italiano Master di canottaggio che si è svolto l’8 e 9 luglio scorso. La Società Canottieri Thalatta si conferma una squadra solida a livello nazionale e guidata dal coach Davide Giardina conquista il bronzo con Laura Barbieri Falbo nel singolo femminile, categoria master A (27-35 anni) e poi con la coppia Domiziana Minissale e Flavia Calabrò nel due senza femminile categoria Master A.

Solo piazzamenti invece per Francesco Longo e Augusto Sajia, nel due senza categoria master D chiudono al quarto posto. Sfortunato invece l’equipaggio del 4 di coppia mix formato da Domiziana Minissale, Flavia Calabrò, Augusto Sajia e Francesco Longo, che per solo un secondo non riescono a qualificarsi per la finale.

In Toscana anche il Club Nautico Messina che con la coppia Alessio Scaglione e Roberto Manganaro è quinta nel doppio categoria master B. Di Peloro e Club Nautico Paradiso, le altre società di canottaggio delle città dello Stretto, non risultato tesserati nelle qualificazioni o nelle finali.

Articoli correlati