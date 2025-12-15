 "Ritardi nei lavori Pnrr all'Archimede", protesta degli studenti VIDEO

“Ritardi nei lavori Pnrr all’Archimede”, protesta degli studenti VIDEO

lunedì 15 Dicembre 2025 - 10:20

Oggi a Messina la maggioranza degli allievi del liceo scientifico non è entrata a scuola. "Fondi a rischio"

MESSINA – Gli studenti del liceo scientifico “Archimede” in protesta. La maggioranza non è entrata stamattina a scuola. La motivazione? Al megafono i rappresentanti degli studenti hanno denunciato i “ritardi nei lavori Pnrr. Siamo un anno e nove mesi indietro. E i fondi, se i lavori non si concluderanno nel 2026, sono a rischio. La palla passerà alla Città metropolitana di Messina e temiamo di finire in un istituto satellite”.

I rappresentanti degli studenti hanno ringraziato la dirigente scolastica Laura Cappuccio, “per il sostegno alla mozione”, e si sono detti pronti a “continuare la lotta per un nostro diritto”.

“Gli studenti messi in secondo piano dalla burocrazia”

“L’occupazione al momento non è in programma”, sottolinea Giovanni Orfila, rappresentante degli studenti, che sottolinea: “La nostra è stata una protesta, con assenza in classe, per sottolineare quanto gli studenti siano messi in secondo piano dalla burocrazia siciliana. Tra Regione e Città metropolitana, temiamo che non si arrivi mai al risultato di vedere l’Archimede in una nuova veste. In particolare, abbiamo subito varie traversie, con ricorsi da parte di una ditta e nuove aggiudicazioni dopo dieci mesi dalla prima assegnazione. Così il ritardo ha superato l’anno e mezzo. In un corridoio piove dal tetto e in generale la struttura ha bisogno di un radicale rifacimento”.

