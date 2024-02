Cantieri sulla A18, il Cas: “Ci scusiamo per disagi ma i lavori sono indifferibili”

Il direttore generale Franco Fazio ha effettuato un sopralluogo lungo la tratta. Fissato un incontro con Ministero delle Infrastrutture e Polizia Stradale per trovare soluzioni

Il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio, ha effettuato un sopralluogo lungo la tratta della A18 Messina-Catania. L’ispezione mirava a valutare lo stato avanzamento dei numerosi cantieri, spesso causa di rallentamenti per il traffico veicolare e di disagi per gli automobilisti.

Le problematiche emerse durante il sopralluogo saranno oggetto di discussione in un incontro fissato per il 7 febbraio negli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a Catania in presenza della Polizia Stradale. Il direttore generale, insieme a rappresentanti del Cas, lavorerà per identificare soluzioni efficaci al fine di mitigare i disagi e ottimizzare la gestione dei cantieri. I vertici del Consorzio si dicono rammaricati e si scusano per i disagi. “Trattasi tuttavia – precisano – di lavori indifferibili e finalizzati alla sicurezza della rete autostradale”. Proprio oggi sulle autostrade siciliane gestite dal Cas è scattato l’aumento dei pedaggi. Una situazione che ha ulteriormente indispettito gli automobilisti, già costretti a fare conti con le gravi carenze infrastrutturali.