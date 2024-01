Caos in commissione Ponte, Trischitta: “Hanno perso un’occasione”

Il capogruppo di Con De Luca per Basile ha parlato di quanto successo con l'abbandono dell'aula da parte di "Noponte Capo Peloro"

MESSINA – Tra i corridoi di Palazzo Zanca e in aula consiliare, dove si sono tenute come di consueto alcune commissioni, si è continuato a parlare di quanto successo nel primo pomeriggio di lunedì 15 gennaio. Durante la commissione Ponte, presieduta dal capogruppo di Con De Luca per Basile, Pippo Trischitta, il comitato ospite, “Noponte Capo Peloro”, ha letto un documento e poi abbandonato la seduta, scatenando una vera e propria bagarre in aula.

Trischitta: “Hanno perso un’occasione”

“La seduta è stata trasmessa in diretta e chiunque abbia seguito ha visto che nessuno di noi ha detto nulla – ha raccontato Pippo Trischitta, ripercorrendo cosa sia successo e spiegando il proprio punto di vista -. Loro avevano già un documento pronto in cui contestavano l’operato del consiglio e della commissione, in cui dicevano che avrebbero abbandonato l’aula. Hanno perso un’occasione per darci un importante contributo. Gli altri due comitato, Spazio No Ponte e Invece del Ponte, invece, ce l’hanno fornito. Non inoltreremo niente della commissione di ieri alla società Ponte sullo Stretto o al ministero. Faremo un confronto tra Invece del Ponte e un esperto della società Stretto di Messina, in chiave economica, e con Spazio No Ponte con esperti sul tema dei trasporti e dei disagi”.

Trischitta ha proseguito: “Strumentalizzazione? Sì, ieri lo è stata. Era tutto preparato. Noi li abbiamo accolti con piacere e volevamo un contributo, invece è stato uno spettacolo. Hanno perso loro un’occasione importante. Erano impreparati e ciò che hanno detto è quanto direbbe un comune cittadino. Secondo me non avevano argomenti idonei. E rispetto agli altri erano anche pochi, negli altri incontri c’è stata una nutrita cornice di pubblico”.