“Caos rifiuti in via Pietro Castelli”, Messina Servizi: “Bisogna rispettare le regole”

Una cittadina segnala la spazzatura nei pressi della struttura Ersu. La presidente Interdonato: "Imminente una nuova bonifica ma non basta"

MESSINA – Abbiamo ricevuto questa segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Gentile direttore, in via Pietro Castelli, dove si trova ubicato uno degli edifici che fanno parte del plesso abitativo studentesco universitario, conosciuto come Ersu, ormai da giorni non viene raccolta la spazzatura. Questa condizione crea non pochi problemi di decoro urbano e di igiene. Con questa mia, vorrei che la vostra attenzione possa sensibilizzare chi di dovere affinché la situazione possa essere risolta, in modo continuativo, migliorando la qualità della vita sia per gli studenti che vivono ai piani superiori, che per i proprietari delle abitazioni adiacenti”.

Abbiamo contattato Mariagrazia Interdonato, presidente di Messina Servizi: “Si tratta di materiale non differenziato e abbiamo allertato la polizia municipale. Già c’era stata la scorsa settimana una bonifica e questa settimana ce ne sarà un’altra. Ho parlato con la dirigenza Ersu per fare un incontro con gli studenti, sensibilizzandoli così sulle regole della differenziata”.