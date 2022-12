"Caos viabilità a San Michele dopo l'incidente in galleria" - Tempostretto

Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci invita l'amministrazione a intervenire subito per la zona che collega Giostra ai Colli

MESSINA – Disagi nella viabilità per il villaggio San Michele in seguito all’incidente e alla chiusura della galleria Telegrafo. Sottolinea il consigliere comunale Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), che invita l’amministrazione comunale a intervenire per evitare il caos: “L’incidente avvenuto in tangenziale ha costretto centinaia di cittadini a cercare vie alternative per poter raggiungere i luoghi della provincia nord e tirrenica. Oltre alla SS113, una delle vie più trafficate è stata proprio quella che collega la parte alta del viale Giostra – appunto la zona del villaggio San Michele – con le strade collinari (nella foto la salita verso Castanea, n.d.r.). La situazione viaria – più volte denunciata – presenta già parecchie criticità a causa dei vari restringimenti dovuti alla presenza del torrente San Michele”.

Aggiunge La Fauci “Il tutto, poi, è rallentato dai semafori presenti. In condizioni di traffico normale, però, la viabilità resta nei canoni dell’accettabile, nonostante non manchino le difficoltà. Il caos dovuto alla chiusura della tangenziale nord, però, ha creato una quantità di traffico veicolare non sopportabile per la piccola arteria che collega San Michele alla zona collinare. In questi giorni di festa, tra l’altro, la zona presenta un traffico maggiore per la presenza del noto Presepe di Castanea, che tanti fedeli attira ogni anno. Solo nella giornata del 26 dicembre, infatti, è previsto il passaggio di ben 11 pullman. Non sono mancati momenti di tensione, oltre a veri e propri blocchi stradali dovuti alla presenza smodata di mezzi”.

“Una pattuglia della polizia municipale dovrebbe presidiare la zona”

Evidenzia il consigliere comunale: “Tanti i cittadini che mi hanno segnalato queste condizioni. Facendomi portavoce, allora, ho contattato gli uffici della polizia municipale per comprendere quali fossero le soluzioni per risolvere il forte ingorgo che si era creato. Sottolineando, anche, come fossero state molteplici le richieste di intervento dei residenti. Per ore si è atteso l’arrivo di una pattuglia che potesse districare questa matassa. Attesa dall’esito invano. Trovo, in tutta onestà, gravissimo che – visto il sicuro traffico – non fosse già presente una pattuglia a presidio della zona. Ancor più grave, poi, che nessun intervento sia stato eseguito dopo le svariate chiamate di residenti e cittadini”.

