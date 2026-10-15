 Capo d'Orlando. I carabinieri festeggiano i 105 anni dell'appuntato Antonino Mazzone

Capo d’Orlando. I carabinieri festeggiano i 105 anni dell’appuntato Antonino Mazzone

Redazione

Capo d’Orlando. I carabinieri festeggiano i 105 anni dell’appuntato Antonino Mazzone

giovedì 15 Ottobre 2026 - 10:15

Ha fatto parte del pool del giudice Rocco Chinnici

Ieri, a Capo d’Orlando, l’appuntato dei Carabinieri in congedo Antonino Mazzone, nato nel 1921, ha festeggiato il suo centocinquesimo compleanno insieme ai familiari e ai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, che lo hanno omaggiato con una torta decorata con l’emblema dell’Arma, condividendo con lui questo importante traguardo.

In occasione dell’evento conviviale, il Tenente Colonnello Marco Vatore, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina – accompagnato dal Maggiore Maurizio Blasa, Comandante della Compagnia di Sant’Agata di Militello, e da alcuni Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando – hanno consegnato all’Appuntato Mazzone anche una lucerna in vetro, inviatagli personalmente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, insieme a una lettera di auguri a lui indirizzata.

Il veterano, visibilmente commosso, non ha perso l’occasione per ricordare con lucidità e simpatia alcuni aneddoti del proprio servizio prestato tra le file dell’Arma, richiamando soprattutto i tantissimi anni vissuti a Palermo, alla Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale, facendo parte – tra l’altro – del pool del giudice Rocco Chinnici.

Nella circostanza, il Tenente Colonnello Vatore ha anche sottolineato come l’Appuntato Mazzone, con la sua eccezionale longevità e con il suo spirito, rappresenti un prezioso custode della memoria storica e dei valori istituzionali, oltre che un esempio luminoso per le nuove generazioni di Carabinieri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Ligabue a piazza Duomo fra i turisti. Il cantante si esibirà stasera a Messina FOTO
La riapertura all’ospedale Piemonte di Messina, “restituito il Pronto soccorso alla città”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED