Capo Peloro, tornano le palme intorno alle docce. In arrivo le torrette per i bagnini

Sono state montate anche le passerelle accessibili e le mini isole ecologiche sulla spiaggia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Capo Peloro tornano le palme sulla spiaggia. Sono state completate le isole verdi sotto il Pilone. Docce pubbliche, piante, contenitori per la raccolta differenziata e passerelle accessibili: le spiagge di Torre Faro sono state attrezzate per la stagione estiva. Nei prossimi giorni verranno montate anche le torrette per i bagnini.

